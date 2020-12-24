داليا مصطفى وأبطال «في يوم وليلة» يحتفلون بانتهاء التصوير (فيديو )

انتهى صُناع مسلسل «في يوم وليلة» من انتهاء تصوير جميع مشاهد العمل، والمقرر عرضه قريبًا خارج موسم دراما رمضان.

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم، أبرزهم صلاح عبدالله، وداليا مصطفى، وأحمد رزق، وآيتن عامر، ومحمد جمعة، وسوسن بدر، وأحمد كرارة، وحسام فارس، ومحمد مهران، وحسني شتا، وولاء الشريف، وإنتاج شركة سينرجي، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه على مدار 35 حلقة.

ونشرت الفنانة داليا مصطفى، فيديو عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، في آخر يوم لتصوير أحداث مسلسل «في يوم وليلة»، وظهر معها أصدقاؤها وبالتحديد دفعة معهد الفنون المسرحية حسام فارس، ومحمد جمعة، مؤكدة على أنه أسعد يوم حياتها لتواجدها في عمل فني واحد مع أصدقاءها بالمعهد خصوصًا الفنان أحمد رزق «حاسين إننا في المعهد مش في لوكيشن بره»، والذي لم يظهر في الفيديو، لقيامه بتصوير آخر مشاهده بالمسلسل، كما ظهر في الفيديو الفنان أحمد كرارة.

ومازح الفنان أحمد كرارة، وحسام فارس، زميلهما الفنان محمد جمعة والذي عُرف بشخصية «عم ضياء» وعبارته الشهيرة «كله رايح» خلال أحداث مسلسل «الوصية» أمام أكرم حسني، وأحمد أمين، وريم مصطفى، وقولهم «مش عايزين كآبة.. شايف إن فيه أمل ولا كله رايح».

ويجسد الفنان صلاح عبد الله في مسلسل «في يوم وليلة» شخصية والد الفنان أحمد رزق الذي يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال أحداث المسلسل، ومتزوج من الفنانة آيتن عامر، ولديهما طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، وتشهد الأحداث تطورات سريعة ومثيرة تتسبب في انفصال الزوجين.

وتدور أحداث مسلسل «في يوم وليلة» في إطار من الغموض والتشويق والإثارة، وتجسد الفنانة سوسن بدر شخصية «عفريتة» تعمل على مساعدة أحد الأبطال الذي يتورط في جريمة قتل غامضة.