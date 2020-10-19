بعد العملية الجراحية.. داليا مصطفى تطمئن جمهورها: "اللوكيشن وحشني أوي"

طمأنت الفنانة داليا مصطفى، جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة مؤخرا؛ إذ تقضي حاليا فترة النقاهة بمنزلها، بعد خضوعها لإجراء عملية استئصال كيس دهني على الغدة الدرقية.

وأضافت داليا لـ"الوطن": "هرجع لشغلي خلال أسبوع على الأكثر، لما تستقر حالتي، وأنا متشوقة لاستكمال تصوير مسلسل في يوم وليلة، اللوكيشن وحشني أوي".

وعن كواليس الأزمة الصحية، قالت الفنانة، إنها منذ شهرين بدأت تشعر بوجود كيس دهني صغير، لكنه تضخم بشكل سريع، وكان من الضروري إزالته، حسب الطبيب، وبالفعل أجرت العملية، ومكثت في المستشفى ليلتين، وخرجت بعدها، موضحة: "العملية كانت مؤلمة وبعدها لازمني صداع غير طبيعي، ومن المفروض ألا أتكلم كثيرا، كما أجد صعوبة في البلع".

وأضافت الفنانة: "لم أعلن عن الأزمة الصحية للناس، ولم أحب طوال عمري فكرة أن أي حد يتصور وهو تعبان وينزل صورة، ويقول أدعولي"، متابعة: "ما ذنب الناس أنها تتضايق علشاني، لكن قلت من خارج أسرتي لصديقة عزيزة علي الموضوع فقط، وهي قالت لى أن ما يحدث معي غير طبيعي، ويحصل معايا كل ما ابدأ شغل جديد، ولما ركزت لقيت أني كل ما أدخل شغل تحدث لي مشكلة صحية".

وأشارت داليا مصطفى، إلى أنها "في مسلسل قمر هادي، دخلت المستشفى أربعة أيام في العناية المركزة، وكنت تعبانة جدا، وحواديت الشانزليزيه، بعدما خلصته دخلت المستشفى، وعملت عملية، ومع مسلسل في يوم وليلة أجريت هذه العملية، وربنا يستر على القادم".

وأكدت الفنانة: "أبويا وأختي أخويا وزوجي شريف سلامة، وابني وبنتي دعموني بشكل كبير، وربنا يخليهم لي".

وعن فيلم "قبل الأربعين"، المنتظر عرضه، قالت داليا: إن الفيلم ليس بطولة مطلقة لها، وإنما بطولة مشتركة لمجموعة كبيرة من الفنانين، مؤكدة: "هتشوفوا فيلم جميل، والمخرج معتز حسام هتشوفوا منه فيلم رائع؛ لأنه متميز، واشتغلت معاه في قمر هادي، وكان وقتها مساعد مخرج، وكنت سعيدة جدا بالعمل معه، وكنت سعيدة أيضا هذه المرة في الفيلم، وأتمنى تكرار التجربة معه في مرات قادمة".