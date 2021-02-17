مصرع طفلة سقطت عليها شرفة منزل قديم بأسيوط

لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات مصرعها في محافظة أسيوط، قبل قليل، نتيجة انهيار جزء من بلكونة منزل قديم عليها، في منطقة «السنطة البيضة»، التابعه لمركز البداري، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انهيار جزء من بلكونة منزل قديم، ووفاة طفلة بمنطقة «السنطة البيضة»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية غلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار جزئي لبلكونة أحد المنازل، ملك المواطن «مجدي فتحي خلف»، مما أسفر عن مصرع ابنة صاحب المنزل الطفلة «إيمي مجدي»، 5 سنوات، تصادف وجودها للهو أسفل المنزل وقت الحادث، وتم نقل جثة الطفلة إلى مستشفى البداري، حيث تم التحفظ عليها في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

ومن جانبه، كلف رئيس مجلس مدينة البداري الإدارة الهندسية بالمتابعه وإعداد تقرير بموقف المنزل، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.