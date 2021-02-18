«فتاة القطامية»: كنت في علاقة مع الدكتور وصاحبتي خانتني وبلغت عني

حصلت «الوطن» على تفاصيل جديدة في قضية اتهام طبيب بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع فتاة قاصر داخل شقة في القطامية، والمحبوس فيها الطبيب والفتاة على ذمة التحقيقات بالتهمة ذاتها.

وخلال تجديد حبس المتهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، قالت الفتاة: «اللي حصل إني كنت على علاقة جنسية مع صديقتي بدون إكراه أو مقابل مادي، وأنها مارست العلاقة الحميمية بموافقتها، لكن صديقتها هي التي خانتها بعد أن عرفت بعلاقتهم، وأنها كانت تتودد لصديقي من أجل إقامة علاقة معه، وعندما عرفت أنه فضلها عليها قررت الانتقام منهما، وأبلغت الشرطة وأعطت لشرطة النجدة تفاصيل الشقة وأحضرت الشرطة وضبطتهما متلبسين».

الفتاة: تعرفت على الطبيب قبل 5 أشهر

وأضافت الفتاة في تحقيقات النيابة، أنها تعرفت على الطبيب قبل 5 أشهر عندما كانت في عيادته، وتبادلا الاتصالات حتى طلب منها أن تحضر إليه في شقته في القطامية للسهر معه، وفي أثناء وجودهما اتصلت بها صديقتها وتحدثت معها عن مكانها فاخبرتها أنها بصحبة الطبيب في شقته، وأنها سوف تقضي معه تلك الليلة وتقابلها، وعندما طلبت منها صديقتها العنوان حتى تحضر إليها لقضاء معهما تلك الليلة استجابت: «لم أكن أعرف بخديعتها وأنها سوف تبلغ الشرطة بالواقعة».

ضبط المتهمين متلبسين بممارسة الدعارة

وأوضحت الفتاة أنها فوجئت بالشرطة تلقي القبض عليها هي وصديقها، وهما يمارسان العلاقة، واقتيد إلى قسم شرطة القطامية، وبمواجهة الطبيب اعترف يتفاصيل العلاقة ونفى معرفته بأن الفتاة قاصر، وعمرها دون 18 سنة، وأنه فوجئ بعمرها بعد القبض عليهما، طبقا للرقم القومي الخاص بها.

وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات، وأحالت الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها، وأثبت تقرير الأخير أن الفتاة مارست الجنس في علاقات متكررة، وفقدت عذريتها خلال لقاءات جنسية سابقة لواقعة القبض عليها، متلبسة بموجب محضر الشرطة، وتحقيقات النيابة العامة في الواقعة محل التحقيق.