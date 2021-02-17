طبيب القطامية يعترف: كنا في حفل جنس جماعي ومعرفش أن الفتاة قاصر

«مكنتش أعرف أن عمرها 15 سنة، إحنا كنا مع بعض العلاقة حصلت بالتراضي» بهذه الكلمات اعترف طبيب أمام قاضي المعارضات بممارسة الرذيلة مع فتاة قاصر داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة القطامية، وجدد القاضي حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وبينت التحريات أن الطبيب كان يمارس الرذيلة مع الفتاة وسبق ذلك مشاركة آخرين في حفلة جنس جماعي.

العلاقة بالتراضي

اعترف الطبيب بتفاصيل جريمة ممارسة العلاقة المحرمة مع الفتاة، مؤكدًا أن العلاقة حصلت بموافتها ودون إكراه أو إجبار منه، لكنه لم يكن يعرف أنها دون 18 سنة وأنها قاصر وأنه فوجئ بعمرها بعد أن وصلت الشرطة بناء على استدعاء صديقتها، ونسبت إليه النيابة العامة تهمة هتك عرض الفتاة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

شرطة النجدة وبلاغ صديقة الفتاة

بدأت الواقعة بورود بلاغ من فتاة إلى شرطة النجدة، تفيد بأن صديقتها تمارس الأعمال المتنافية للآداب بصحبة شخص فى إحدى الشقق السكنية في منطقة القطامية، وتحركت قوة من مباحث القاهرة، إلى مكان البلاغ، وتبين أن الفتاة كانت تمارس الرذيلة مع شاب، وبالفحص تبين أنه طبيب، وحضر بصحبة الفتاة وآخرين إلى الشقة وأقاموا حفلة جنس جماعي وبعد انصراف أصدقائه بقى مع الفتاة ومارس معها الجنس حتى فوجئ بصديقتها تبلغ الشرطة وتلقي القبض عليهما.

حبس الفتاة وإحالتها للطب الشرعي

قررت النيابة العامة حبس الفتاة بتهمة ممارسة الرذيلة وقررت إحالتها إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتبين أنها ليست عذراء، وأنها مارست الجنس مرات متكررة، وكلفت النيابة العامة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، ودور كل متهم في الواقعة وقررت النيابة العامة استدعاء مقدمة البلاغ وهي صديقة الفتاة التي قالت إنها اتصلت بصديقتها وأخبرتها أنها بصحبة صديقها في القطامية وعندما ذهبت إلى العنوان وجدتهما يمارسان الرذيلة فاتصلت بشرطة النجدة التي ألقت القبض عليهما.