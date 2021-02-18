نصائح مهمة من «العليا للفيروسات» لـ3 فئات من المواطنين: التزموا البيت

كشف الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن الفترة الحالية تشهد نشاطا للفيروسات التنفسية، خاصة أمراض الانفلونزا والجيوب الأنفية، نظرا للبرودة الشديدة التي تشهدها البلاد، فضلا عن نشاط الرياح المحملة بالأتربة وغيرها من الفيروسات.

وأضاف «حاتم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه رغم أننا ما زلنا في المرحلة الثانية لموجة فيروس كورونا، فإن الحالات بدأت تقل نسبيا، وبعدها ومنذ أسبوع فوجئنا بارتفاعها مرة أخرى، نتيجة نشاط الفيروسات التنفسية، الإنفلونزا والجيوب الأنفية وغيرها من الفيروسات النشطة المتعلقة بالجهاز التنفسي.

وناشد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طول فترة التواجد خارج المنزل، بالإضافة إلى البقاء داخل المنزل وعدم الخروج للمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية مزمنة، وكذلك مرضى الجيوب الأنفية في أثناء فترة نشاط الأتربة والرمال والرياح الخمسينية.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالتغذية الجيدة، التي تحتوي علي البروتينات والفيتامينات المحفزة للمناعة، والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والمشروبات الساخنة كـ«الينسون والكركدية».

ونوه عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، إلى أن المستشفيات شهدت الفترة الماضية انخفاضا ملحوظا في عدد المحجوزين بالمستشفيات المخصصة لعزل كورونا، مرجعا ذلك إلى الاحترازية المشددة التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة المرض، فضلا عن الخبرة المكتسبة للأطقم الطبية في التعامل مع المرض، بالإضافة إلى التزام بعض المواطنين بالإجراءات، مؤكدا أن خير وقاية من الإصابة بالمرض تطبيق القواعد الاحترازية.