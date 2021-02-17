مصطفى درويش يشارك في مسلسل «زي البيت الوقف» لـ أحمد السعدني وزينة

يعيش الفنان مصطفى درويش، حالة من النشاط الفني، بعد نجاح أول تجربة في عالم الدراما، من خلال مسلسل بـ«100 وش»، الذي عرض في رمضان الماضي، ليتألق في عدة أعمال كثيرة بعدها، منها حكاية ربع قيراط من مسلسل «إلا أنا».

وقال الفنان مصطفى درويش، في بيانٍ صحفي، إنه تعاقد على المشاركة في مسلسل «زي البيت الوقف»، الذي يقوم ببطولته الفنانة زينة والفنان أحمد السعدني والنجمة صابرين وعدد آخرون المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو وهي شخصيه كوميديه تمر بالعديد من المواقف والأزمات التي تنقل حياته.

وأعرب «درويش»، عن سعادته البالغة بالعمل مع أبطال العمل النجم أحمد السعدنى وزينة خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يجمعهما عمل سويا، كما أن العمل مع المخرج عصام عبد الحميد يضيف شيئا جديد لأي فنان خلال تجربته معه.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش يشارك في تصوير مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم ومسلسل «بين السما والأرض» المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويجسد شخصية تدور في إطار من الأكشن، والمقرر عرض العملين في رمضان المقبل 2021.

«بين السما والأرض»

«بين السما والأرض» مأخوذ عن قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ وسيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج ماندو العدل، ومن إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته بجانب هاني سلامة ودرة، عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد بدير وسوسن بدر ويسرا اللوزي ونجلاء بدر ومحمد لطفي ومحمد ثروت.

«ضد الكسر»

أما مسلسل «ضد الكسر»، الذي تنافس من خلاله الفنانة نيللي كريم في موسم رمضان المقبل، إخراج أحمد خالد، سيناريو وحوار عمرو الدالي، وهو نفس المؤلف الذي تعاونت معه نيللي كريم في رمضان 2020 من خلال مسلسل «بـ100 وش»، بطولة آسر ياسين، علا رشدي، شريف دسوقي، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبدالعظيم، وشارك في الكتابة محمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.