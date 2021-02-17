سيدة تفترش الشارع وسط الأمطار بالمنوفية.. «هدومها غرقانة وعايزه سكن»

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حيث تواجدت سيدة في الشارع بلا سكن ولا مأوى منذ ما يقرب الشهر، وسط حالة من الغضب من المارة في الشارع؛ خاصة مع هطول الأمطار والثلوج، وقدم الكثير من المارة مساعدات لها من مأكولات وملابس وبطانية لتكون عونا لها على سكن الشارع.

تفترش الشارع.. والغطاء بطانية

تحت شجرة كبيرة بأحد شوارع مدينة تلا تفترش الأرض، واتخذت من بطانية واحدة غطاء لها في ظل انخفاض كبير في درجة الحرارة، ووسط تشبع ملابسها بمياه الأمطار التي نادرا ما تتوقف، تجلس السيدة «مها حسني»، والتي تبلغ من العمر 46 سنة، تشكي حزنها وآلامها من مرارة اضطهاد أسرتها لها ومنعها من السكن فوق المنزل معهم.

شهر في الشارع

«أنا قاعدة هنا بقالي شهر؛ ومحدش عايز يساعدني ولا يقف جنبي»، بهذه الكلمات بدأت «مها» حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن أسرتها لم تقف بجوارها ويرفضون أن تسكن معهم قائلة: «أهلي كمان مش عايزني أقعد في البيت معاهم، وروحت أقعد في الشارع بس الجو ساقعة ومحدش ساعدني ولا وقف جنبي».

«عايزة شقة أسكن فيها»

وأضافت أنها تناشد المسؤولين توفير شقة لها لتكون سكنا مناسبا في ظل الطقس السيئ وانخفاض درجة الحرارة وهطول الأمطار بشكل كثيف، خاصة مع عدم وجود ملابس معها أو وجود غطاء كاف لحمايتها من برد الشتاء.

وأكد عدد من التجار والسكان في مدينة تلا، أنهم وجدوا السيدة تنام تحت شجرة منذ ما يقرب الشهر، وقدموا لها الطعام والغطاء وعلى الرغم من تقديم بعضهم المساعدة والدعم لها خلال موجة الشتاء إلا أنها كانت ترفض مساعدتهم لتفترش الأرض تحت شجرة.