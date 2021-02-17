طبيب عن سلالة كورونا النادرة في إيطاليا: بين كل 5 مصابين حالة جديدة

لا تتوقف سلالات كورونا عن التطور والانتشار في العالم، كان آخرها في إيطاليا، بعدما جرى رصد إصابة عدد من الأشخاص، بتحور نادر من الفيروس لم تشهده من قبل، وأوضحت الحكومة في بيان لها، أنه خلال الوقت الحالي، لا تتوفر لديهم أية معلومات عن قوة العدوى أو الخصائص الأخرى لهذه السلالة، وفقا لوكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وأوضح البيان، أن انتشار سلالات فيروسية جديدة والسلالة البريطانية الأكثر عدوى التي أصبحت سائدة بشكل متزايد في إيطاليا، دفع ببعض مسؤولي الصحة في البلاد إلى الدعوة إلى إغلاق جديد لمدة أربعة أسابيع، ما أثار حفيظة السياسيين الذين يقولون إن البلاد تحملت ما يكفي من القيود ويعاني الإيطاليون من الكثير من تبعاتها الاقتصادية.

طبيب: إيطاليا تعمل لتطوير المسحات للتعرف على السلالات الجديدة

عن تفاصيل السلالة الجديدة، أوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، أن السلالة الجديدة اكتشفها باحثون في جامعة فيدريكو ومعهد باسكالي، ويطلق عليها اسم B.1.525، مضيفا أنه حتى الوقت الحالي لم يتكشف سوي إصابة 32 حالة بها ولم تشهدها إيطاليا منذ بدء الجائحة.

وأضاف عودة لـ«الوطن»، أن منحني كورونا في استقرار حاليا في إيطاليا، رغم وجود 5 سلالات مختلفة من بينهم القادمة من جنوب إفريقيا وبريطانيا، مشيرا إلى أن هناك احصائية إيطالية تشير إلى أنه من بين كل 5 مصابين يوجد شخص لديه نسخة جديدة من كورونا.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه لذلك السبب تعمل إيطاليا على تطوير المسحات باستمرار، لأن الدارسات أكدت أن السلالات المتحور لا يتم اكتشافها بالمسحات المعتادة، مؤكدا أن اللقاحات يجب أن تتم عملية تطويرها باستمرار حتى يمكنها التعامل مع السلالات الجديدة المتحورة من الفيروس.