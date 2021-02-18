نقل رئيس مدينة الباجور بالمنوفية لرئاسة شبين القناطر بالقليوبية

أكدت مصادر بديوان عام محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، صدور قرار وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، بنقل المحاسب خالد العرفي، رئيس مركز ومدينة الباجور، ليتولى رئاسة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لمدة عام، كما شمل القرار نقل خالد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، لتولي منصب رئيس مركز ومدينة الخصوص.

وتولى خالد العرفي، في السابق، رئاسة مدينة تلا بمحافظة المنوفية، لمدة عامين، قبل أن يقرر محافظ المنوفية نقله ليشغل منصب رئيس مركز ومدينة الباجور، إلا أن عدداً من الأهالي طالبوا المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون، مؤخراً، بنقل رئيس المدينة، بعد سلسلة من المشاكل والخلافات، كان آخرها نقل موظفين تعسفياً، ومنع دخول المواطنين مبنى مجلس مدينة الباجور.

وكان آخر الأعمال التي قام بها خالد العرفي، باعتباره رئيساً لمركز ومدينة الباجور، متابعة قسم الإنارة العامة بالمركز، أثناء حملة الصيانة العامة لميدان المحكمة وإعادة إنارته، كما تم عمل صيانة بشارع طلعت عطية، وشارع نادي واسيلي، حيث تم تركيب عدد من كشافات الإنارة.

وعلي صعيد متصل، قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، بتوزيع عدد من البطاطين والألحفة، إضافة إلى وجبات ومواد غذائية، على عمال منظومة النظافة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، لحمايتهم من برد الشتاء، وتقديراً لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالحفاظ على المظهر العام وكذا التعامل مع موجة الأمطار.

وأكد محافظ المنوفية مدى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفان في كافة الظروف والأوقات، مثمناً الدور الرائد لعمال تحسين البيئة والذي يسهم في إظهار الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، والتي تشهد حالياً العديد من مراحل التطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية.