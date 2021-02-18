تهوى التصوير من أماكن عالية.. سر اللحظات الأخيرة في حياة حفيدة ونيس القذافي

انتهت قضية مقتل ريتاج محسن القذافي، حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء في عهد الملكية بدولة ليبيا، أمس الأربعاء، بالقضاء ببراءة المتهم بقتلها الليبي محمد السوسي، من أول جلسة.

وانفردت «الوطن»، أمس، بأسباب الحكم ببراءته، كان من بينها عدم وجود دليل ضد المتهم وعدم وجود شاهد رؤية في الواقعة، فضلا عما شهدت به والدة ريتاج وشقيقتها، حيث استبعدتا تورط «السوسي» في جريمة القتل، وأكدتا أن توفيت بسبب السقوط من علو.

الأماكن العالية

وكان من بين الأدلة التي ساقها دفاع المتهم أمام محكمة الجنايات صورة لها وهي تقف في الطابق الـ15 بأحد فنادق القاهرة الشهيرة، لتلتقط صورة لنفسها، نظرا لولعها بحب التصوير من أماكن مرتفعة.

طائر على الشباك

من بين الصور التي جرى العثور عليها بهاتف ريتاج، صورتين لـ«حمامة» وقفت بالقرب من نافذة الفيلا الدوبلكس، التي كانت بها قبل وفاتها بكمباوند شهير بالقاهرة الجديدة، والتقطت صورتين للحمامة، قبل الوفاة.

31 ثانية

أظهرت التحقيقات والفنيات في القضية، أن ريتاج التقطت صورة للحمامة في تمام الساعة 2:53 صباح يوم 19 أكتوبر 2020، بينما ارتطمت بالأرض عقب سقوطها في تمام الساعة 2:53:31، أي بعد 31 ثانية فقط من آخر صورة التقطتها بهاتفها.

صور حصرية

وحصلت «الوطن»، على صور حصرية من مكان الأخير الذي كانت تقف فيه ريتاج، وهو نافذة غرفة نوم بفيلا دوبلكس تحتل الطابقين السادس والسابع بعقار في كمباوند شهير بالقاهرة الجديدة. وتُظهر الصور الارتفاع الذي كانت عليه ريتاج وقت سقوطها، كما تظهر الصور «الحمامة» التي صورتها ريتاج قبل 31 ثانية فقط من وفاتها.

والدة ريتاج وشقيقتها

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، لشهادة والدة ريتاج وشقيقتها واللتين أكدتا أن السوسي غير متورط في وفاة ريتاج، فضلا عن الإشارة إلى حبها للتصوير من أماكن مرتفعة.

وفي ختام القضية، فإن النيابة العامة اتهمت السوسي بالقتل العمد لريتاج، مستندة في ذلك لأقوال شاهدين كانا في الطابق السفلي من الفيلا الدوبلكس التي شهدت الحادث، فضلا عن شهادة 3 من صديقات ريتاج، أكدن وجود خلافات بينها وبين السوسي بسبب رفضه الزواج منها، إلا أن المحكمة لم تجد دليلا يعزز إدانته بارتكاب جريمة القتل، فقضت بالبراءة.