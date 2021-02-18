إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي

أصيب شخصان في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، صباح اليوم، بطريق أسيوط الصحراوى الشرقى القديم قبل مدخل مدينة ديروط، وجرى نقل المصابين للمستشفى بواسطة سيارة إسعاف.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب بورود بلاغًا لغرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي القديم قبل مدخل مدينة ديروط.

انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والدفاع المدنى وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب السياره رقم «1862 و ى ج»، وسبب الحادث غير معلوم.

واسفر الحادث عن إصابة كلا من «أحمد حمدي زكي»، 30 عامًا، و«محمود أسامة محمود»، 27 عامًا، يقيمان بمحافظة المنيا، جرى نقلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت محافظة أسيوط، خلال الأيام الأخيرة، العديد من حوادث السير منها إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم جرار زراعي بدون أرقام بسيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أول مدخل الغنايم في محافظة أسيوط، وكذلك مصرع وإصابة 15 شخصاً فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة وأتوبيس بطريق أسيوط القاهرة الزراعى.

وكانت «الوطن»، حذرت من سوء حالة الطرق بالمحافظة في تقرير نشرته الصحيفة بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها»، ما دعا نواب البرلمان في أسيوط إلى الاستغاثة برئيس مجلس الوزراء لإدراج الطرق ضمن خطط التطوير حفاظا على أرواح المواطنين.