إزالة مخلفات الرياح والأمطار من شوارع وأحياء شمال سيناء

بدأ مجلس مدينة العريش، اليوم، عملية التنظيف وإزالة القمامة التى خلفتها الرياح من شوارع وأحياء المدينة، حيث قام قسم النظافة والآنشاءات بمجلس مدينة العريش بمراقبة وتوجيه فريق النظافة الخاص بمجلس المدينة للعمل على رفع القمامة والركام الذي خلفته الرياح خلال اليومين الماضيين.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش إن عملية النظافة كانت على شقين؛ الآول حمل أكوام القمامة المتراكمة والتى تم جمعها فى أماكن مخصصة، والثاني تنظيف الشوارع وكنسها والميادين بشارع 23 يوليو و26 مايو وشارع البريد ومجلس المدينة والبحر والمستشفى وطريق ضاحية السلام والعتلاوى بشارع أسيوط.

بدورها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسنة عن فتح طريق «الحسنة/ بغداد» بوسط سيناء، بعد تحسن الظروف الجوية التي تشهدها منطقة وسط سيناء، بعد أن أُغلق - مع بقية الطرق - خوفاً من الحوادث بسبب زحف الرمال فى بعض المناطق.

وقال أسامة عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة إنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من طريق «الحسنة/ بغداد» بوسط سيناء، للحفاظ على حياة المسافرين، وتم العمل على وضع إرشادات مرورية فى المناطق الغير معروفة للغرباء.

وأضاف عفش، أن حركة مرور السيارات انتظمت بعد إزالة الرمال وفتح الطريق وتم العمل على وضع حواجز رملية وطينية بجانب الطريق لمنع الرمال الزاحفة لنهر الطريق السريع.

وقال سكرتير عام مجلس مدينة الشيخ زويد، إيهاب بكير إنه تمت أزالة الرمال من الطريق الدولى المقابل لحى الحمايدة، وذلك بالتزامن مع عمليات الرصف التي تقوم بها شركة المقاولات بوسط المدينة ومنطقة سوق الثلاثاء وشارع السكة الحديد والمستشفى.

وتقوم شركة المقاولات بعملية رصف شارع الشيخ زويد بعد العمل على إعادة تنسيق الأرصفة والبلدورات الخاصة والعمل على تركيب الإنارة بالشارع العام وعملية التشجيير الخاصة والتي تمت بطول 12 كيلومتراً داخل المدينة.

وتشهد مختلف مدن محافظة شمال سيناء ظروفاً جوية سيئة ورياحاً شديدة وعواصف ترابية وموجة من البرودة الشديدة والأمطار المتقطعة، أثرت على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.