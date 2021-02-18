كفر الشيخ تسجل 11 إصابة بكورونا و 3 حالات وفاة

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 3 مستشفيات، وفق نتائج تحاليل pcr، وبحسب مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية.

وبلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 3 حالات بمستشفيات وأقسام العزل، وهم من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ومن الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فيما استقرت حالات بعض المحجوزين بينما لا تزال أقسام العزل والفرز ومستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل المصابين بالفيروس.

متابعة المعزولين منزلياً والمخالطين

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، أنه يجري متابعة المخالطين تليفونيا، للاطمئنان عليهم، بالإضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التي تحتوي على مطهرات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين على المحجوزين منزلياً ممن ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم، والمسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول.

وتستقبل أقسام العزل بكافة المستشفيات، المشتبه في إصابتهم ويجري حجزهم لحين عمل التحاليل والمسحة الطبية، كما يجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما جرى حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزلياً، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق، توفيت هند بدير الشناوي، ممرضة بمستشفى كفر الشيخ العام بعاصمة المحافظة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عقب تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الآخيرة، ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي بالرعاية المركزة.

وعلى إثر ذلك نعاها زملاؤها في العمل، مؤكدين أنها كانت من الممرضات اللاتي يتمعتن بخلق طيب وتفان بالعمل.