«عجواني» المنوفية يعمل في الشارع رغم الأمطار: «مستني رزقي»

رغم هطول الأمطار بغزارة وبرودة الطقس، يحرص على الوقوف بجوار عربته الخشبية المتنقلة، بحثاً عن رزقه ولقمة عيش لأبنائه، حاول التغلب على الأمطار بوضع مظلة أعلى العربة الصغيرة، التي يحمل عليها بضاعته، حتى لا تتسلل المياه إلى مصدر رزقه.

يحظى الشاب «صابر العجواني»، الذي يبيع العجوة والبلح متجولاً في شوارع مدينة تلا، بمحافظة المنوفية، بإقبال عدد كبير من الزبائن على بضاعته، استطاع أن يكسبهم من خلال ابتسامته وسماحته في البيع والشراء.

الأمطار خير على ناس

«المطر بيأثر علينا لأننا واقفين في الشارع، بأنضف حوالين العربية علطول، والحمد لله على كل حال، جايز المطر يكون خير على ناس تانية زي الفلاحين»، ببساطه أولاد البلد بدأ «صابر» حديثة لـ«الوطن»، مؤكداً أن يومه يبدأ من الساعة الخامسة فجراً، وينتهي في التاسعة ليلاً، وتابع بقوله: «باصحى الساعة خمسة، والشغل بيبدأ على الساعة 7، وبأخلص يومي على 9 بالليل، وباستنى رزقي يجيلي كل يوم».

مهنة أبويا وأجدادي

امتهن «صابر العجواني» مهنة والده وأجداده في بيع العجوة، ويعمل بها منذ 20 سنة، قائلاً: «المهنة وارثها عن أب فاضل وجدود فاضلين، الحمد لله رب العالمين، بقالي 20 سنة شغال في مدينة تلا، وباجي من مركز الشهداء كل يوم، علشان أكل العيش»، مؤكداً أنه يلقى محبة من جميع أبناء مدينة تلا، بقوله: «الكل هنا بيحبني وأنا كمان بأحبهم، وهما بيتعاملوا معايا كويس، وعمر ما حد زعل مني في أي حاجة وبأتسامح في البيع».

النظافة حلوة

يقف «صابر» بعربته الخشبية أمام محطة قطار تلا، ممسكاً بمساحة يحاول إبعاد مياه الأمطار عن مصدر رزقه، في مشهد لقى احترام الجميع، وعلق على ذلك بقوله: «دا شغلي وأكل عيشي، لازم أهتم بيه علشان الزبون يقف يشتري في مكان نظيف، ومفيش طين يجي عليه بسبب الأمطار»، مشيراً إلى أنه متزوج ولديه 3 أبناء، وأن عمله في بيع العجوة هو مصدر رزقه الوحيد، وعبر عن رضاه بقوله: «مستورة الحمد لله، وربنا بيبارك في الرزق».

وأوضح «صابر» أنه يذهب لشراء العجوة من الجيزة بصفة دورية، لأنها مشهورة بتصنيع البلح، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون صاحب محل كبير لبيع العجوة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية.