السبت القادم.. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالعريش للصيانة
كتب:
حسين أبراهيم
12:21 م | الخميس 18 فبراير 2021
شمال سيناء
أعلن مصدر بشركة الكهرباء أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق داخل مدينة العريش يوم السبت القادم من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً لعمل صيانة موسعة لعدة أحياء، وتحديداً لموزع الزهور قسم هندسة المساعيد.
وأضاف المصدر أن المناطق التى سوف يتم قطع التيار بها هي:
1- أبوذكري شارع البحر بالكامل مروراً بمنطقة كنتاكي /سنيين/ ش القاهرة منطقة الخلفاء.
2- منطقة أبوسمراء/ الملالحة/ منطقه الزهراء بالكامل/ منطقة العباسي/ الصفا بالكامل.
3- منطقة السمران بالكامل حتى منطقه الجودة ومسجد الحمدلله ومدرسة السادات/منطقة الصنديدي بالكامل/ منطقة صلاح الدين.
4- شارع أسيوط بالكامل من محطه شمس مروراً بقسم ثالث محطة زعرب مدرسة عائشة مصنع البلاط وحتى مسجد الشيخ عيد.
5- من آخر السمران حتى مسجد أبوبكر الصديق بالفواخرية.
6- طريق الخزان حتى الطريق الدائري.
وأوضح أن أعمال الصيانة سوف تتم تحت أشراف كلا من المهندس شادي الشريف مدير هندسة المساعيد، والمهندس هاني حسن.