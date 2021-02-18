السبت القادم.. قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق بالعريش للصيانة

أعلن مصدر بشركة الكهرباء أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق داخل مدينة العريش يوم السبت القادم من الساعة 9 صباحاً إلى 2 ظهراً لعمل صيانة موسعة لعدة أحياء، وتحديداً لموزع الزهور قسم هندسة المساعيد.

وأضاف المصدر أن المناطق التى سوف يتم قطع التيار بها هي:

1- أبوذكري شارع البحر بالكامل مروراً بمنطقة كنتاكي /سنيين/ ش القاهرة منطقة الخلفاء.

2- منطقة أبوسمراء/ الملالحة/ منطقه الزهراء بالكامل/ منطقة العباسي/ الصفا بالكامل.

3- منطقة السمران بالكامل حتى منطقه الجودة ومسجد الحمدلله ومدرسة السادات/منطقة الصنديدي بالكامل/ منطقة صلاح الدين.

4- شارع أسيوط بالكامل من محطه شمس مروراً بقسم ثالث محطة زعرب مدرسة عائشة مصنع البلاط وحتى مسجد الشيخ عيد.

5- من آخر السمران حتى مسجد أبوبكر الصديق بالفواخرية.

6- طريق الخزان حتى الطريق الدائري.

وأوضح أن أعمال الصيانة سوف تتم تحت أشراف كلا من المهندس شادي الشريف مدير هندسة المساعيد، والمهندس هاني حسن.