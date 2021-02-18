خطة حماية حيوانات «الحدائق» من موجات البرد: شاي بلبن ومشروبات دافئة

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنه بعد فتح حدائق الحيوان بالمحافظات أمام الجمهور سيتم عمل التدفئة اللازمة للحيوانات لمواجهة موجات البرد، لاسيما أن العديد منها تتأثر بانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، منها إنسان الغابة والزرافات، مشيرًا إلى تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة في تدفئتها، من بينها «الشاي باللبن»، كما سيتم تقديم علائق جافة تساعد على تحقيق نفس الهدف.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لـ«الوطن»، أنه تم اتخاذ عدد من الاحتياطات لحماية الحيوانات من تساقط جذوع الأشجار عليها، وذلك بإغلاق الحدائق حال اشتداد العواصف وهبوب الرياح، مثلما حدث بالأمس حيث تم إغلاق الحدائق نهاية اليوم حماية للزوار والحيوانات من الرياح، كما تم إخلاء الحديقة من الزوار وإدخال الحيوانات إلى أماكن مبيتها.

وفيما يتعلق بانخفاض درجة الحرارة، أكد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للحماية من الموجة الباردة التي تتعرض لها البلاد، والتي صاحبها سقوط أمطار في مناطق متفرقة.

وأوضح أنه تم وضع برنامج غذائي وبيطري لكل حيوان على حده، لحمايته آثار الموجة الباردة التي تعد العدو الأكبر للحيوانات، خاصة أن كل حيوان له إجراءات خاصة للتدفئة، من بينها مشروبات تمده بالطاقة والسعرات الحرارية الكافية التي تساعده على تجاوز انخفاض درجات الحرارة، كما يتم تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء.

وأشار «رجائي»، إلى أن قش الأرز يزيد السعرات الحرارية والطاقة للغزال، كما يجرى إعطاء الشمبانزي مشروبات ساخنة كل صباح، لأنها من الحيوانات الشبيهة بالإنسان.

وأكد أن أطباء الحدائق في حالة طوارئ واستعداد دائم خلال الموجات الباردة في فصل الشتاء، للمتابعة المستمرة للحيوانات وحالتها الصحية، وتقديم الرعاية البيطرية المطلوبة.

ولفت إلى أن حدائق الحيوان تتخذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، تبدأ بقياس درجات الحرارة على مداخل الأبواب، ثم تطهير أماكن المبيت الخاصة بالحيوانات بشكل دائم، كما يُمنع الزحام بين الجمهور تنفيذًا لإجراءات التباعد الاجتماعي.