بعد مفاوضات مع 3 دول.. «حديقة الحيوان» تتجه لشراء «فيل» من بنجلاديش

بعد فشل المفاوضات مع 3 دول هي الهند وتايلانج وجنوب إفريقيا، أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة لوزارة الزراعة إن مفاوضات تجرى حالياً مع دولتي بنجلاديش وتنزانيا لاستقدام «فيل» لحديقة حيوان الجيزة، إذ يصل سعر الفيل الواحد إلى 3 ملايين جنيه.

وأوضح أن الحديقة تعمل في الفترة الحالية على تطوير بيت الفيل، وزيادة مساحته إلى 2000 متر مربع بدلاً من الحالي الضيق، وهي مواصفات يهتم بها الإتحاد الافريقي لحدائق الحيوان الذي يهتم برفاهية الحيوان، ولن يعيش في بيئة تشبه بيئته الطبيعية.

وأكد رجائي، أن الحديقة تعمل بشكل دائم وغير مسبوق لإكثار الحيوانات وتبادلها مع حدائق الحيوان في العالم، حيث شهدت الحديقة زيادة في أعداد فرس النهر في الفترة الأخيرة، بعد تهيئة البيئة له للتكاثر بإزالة أسباب التلوث، منذ أكثر من ثلاث اعوام وهو ما ساهم في تكاثر أعدادها بشكل كبير، كما تم زيادة أعداد السلاحف والكبش الاروي وطائر البجع والفلامنكو وهي حيوانات مطلوبة دولياً بشكل كبير.

تابع أن حدائق الحيوان في مصر أصبحت صرحاً علمياً كبيراً في التعامل مع الحيوانات البرية والأطباء لهم من الخبرات، التي لا توجد في أي مؤسسة في مصر في التعامل مع الحيوانات البرية وحمياتها من الأمراض، وكذلك العاملين بالحديقة.

واستقبلت الحديقة في وقت سابق وفداً من السفارة الهندية لمناقشة مشروع إهداء زوج من الأفيال الهندية لحديقة حيوان الجيزة، والوقوف على آخر المستجدات في تطوير بيت الفيل.

وكانت حديقة الجيزة فقدت آخر الفيلة بالحديقة العام الحالي، وجرت مفاوضات مع عدد من الدول لشراء آخر، كان من بينها الهند وتايلاند وجنوب أفريقيا، ويصل سعر الفيل الواحد إلى 3 ملايين جنيه، وارتفاع سعر الفيلة يعود إلى أنّها مهددة بالانقراض.

وكانت حديقة الحيوان بالجيزة استقبلت بعض الحيوانات المهمة عن طريق البدل دون تحميل الدولة أي أعباء مالية، أهمها النمور البنغالية والمها العربي والدب الروسي والكانجرو الأحمر، وثلاث زرافات وحمارين وحشيين بالبدل.