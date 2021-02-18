أبو السعود محمد: انتخابات «الصحفيين» استحقاق لا يمكن تأجيله

قال أبو السعود محمد، الكاتب الصحفي، إنه قرر التقدم للترشح اليوم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، «لأني كنت عضو مجلس نقابة الصحفيين وعدد من الزملاء قالوا إني أستطيع استكمال شغلي في لجنة الإسكان والقيد وملف الشهادات المزورة»، بحسب تعبيره.

وتابع أبو السعود لـ«الوطن» قائلا: «اليوم أتيت للتقديم وننتظر أن تتم الانتخابات رغم ما يتردد عن إمكانية تأجيلها، ونأمل أن تتم لأنه اتسحقاق تنتظره أعضاء الجمعية العمومية لتجسيد اختيار النقيب ونصف أعضاء المجلس».

وواصل: «نأمل أن تتم الانتخابات بشكل طبيعي دون مشاكل صحية للزملاء وتوفير إجراءات احترازية فيمكن أن يتم عمل اللجان في شارع عبدالخالق ثروت، لاسيما وأن لائحة النقابة تقول إن انعقاد الجمعية العمويمة يتم في مقر النقابة؛ وهو الذي يتم فيه اكتمال النصاب القانوني للأعضاء الذين لهم حق التصويت، وبخصوص الانتخابات يمكن عمل لجان في شارع عبدالخالق ثروت كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا».

وقال أبو السعود إن أعضاء مجلس النقابة رغم أنهم متخوفون من إجراء الانتخابات إلا أنهم يتقدمون بأوراق ترشحهم.

وأوضح: «لدي مشكلة قانونية في حالة تأجيل الجمعية العمومية لأني الآن تحت السن ولو تأجلت سأفقد هذه الصفة وأتحول لفوق السن، وتقدمي الآن يكسبني مركزا قانونيا بأني ترشحت تحت السن».