«مصر الخير» تطلق دعوة لتقديم مقترحات بحثية وتكنولوجية لمواجهة كورونا
كتب:
ماريان سعيد
03:00 م | الخميس 18 فبراير 2021
مصر الخير
وجهت مؤسسة مصر الخير، نداء للمراكز والمؤسسات البحثية والجامعات المصرية، والقطاع الخاص للتقدم بمقترحات لتقديم حلول بحثية وتكنولوجية؛ لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بموجاته المتعددة وتبعاته بما لها من تأثير على الإنسان واوجه الحياة المختلفة في المجتمع .
وتنظم المؤسسة دعوة كبيرة ممتدة لتقديم مقترحات بحثية في مجالات مختلفة خاصة بمواجهة الفيروس، وتوفير مزيد من الحماية للأطقم الطبية والأفراد، وتوفير وسائل علاجية وأجهزة طبية تساعد في التغلب على الفيروس، ومقترحات بتقديم تطعيم ضد الإصابة بالفيروس، وتقديم المقترحات البحثية ستكون من خلال الموقع الإلكتروني فقطوأن آخر موعد للتقدم يوم 30 مارس المقبل من هــنـــا.
وقالت الدكتورة نجوي السيد، رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، في بيان صحفي، اليوم، إن المؤسسة تحرص على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، وتؤمن بأن مجال البحث العلمي والابتكار من أهم المجالات التي تحرص عليها الدول المتقدمة والنامية، حيث إنه يعتبر النواة التي ترتكز عليها تنمية وبناء المجتمعات ولذلك تعمل المؤسسة على دعم وتطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة مثل فيروس كورونا الذي يواجه مصر والعالم كله؛ لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهته، والحد من تأثير موجاته المتعددة وتبعاتها على الإنسان والبيئة في مجتمعنا.
وأضافت السيد، أن مؤسسة مصر الخير أطلقت الدعوة في قطاع البحث العلمي بهدف المشاركة الفعالة من الشركات والجهات البحثية والجامعات في إيجاد حلول لمجابهة والحد من تبعات فيروس كورونا بموجاته المتعددة، وذلك كون مصر الخير من أكبر منظمات المجتمع المدني الفعالة، والتي لها الريادة في دعم مجال البحث العلمي والابتكار عن طريق دعم المقترحات البحثية وتعزيز ثقافة البحث العلمى ودعم مجتمع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.
وأوضحت رئيس قطاع البحث العلمي بـ«مصر الخير»، أن المؤسسة تطلق نداء موجه لتقديم حلول بحثية وتكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا وتبعاته المتعددة، والتغلب على مشكلة نقص الإمكانيات التشخيصية والعلاجية، ولتحقيق هذة الأهداف تم فتح دعوة لتقديم المقترحات البحثية فى الموضوعات الآتية، تصنيع أجهزة طبية واجهزة تنفس منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام، فضلًا عن تقديم مقترحات بحثية أيضا لمنتجات للحماية من الكورونا، وتقليل انتشار العدوى على أن تكون منخفضة التكاليف وغير ضارة وصديقة للبيئة، وكذلك إيجاد طرق علمية سريعة ومبتكرة للكشف عن فيروس كورونا، وطرق علاج للفيروس وما يستجد، وتقديم مقترحات بحثية لإيجاد لقاح للفيروس، وتقديم مقترحات لمكملات غذائية عالية القيمة لرفع المناعة ومواجهة الفيروس.
وأشارت السيد، إلى أن مدة المشروع يجب أن تترواح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وأن التمويل للمشروعات التي سيتم اختيارها سيكون متغير حسب طبيعة وتكلفة المشروع.
وعن معايير الاختيار، لفتت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وتكون الفكرة قائمة على أساس علمي سليم، ويكون موضوع المقترح في المجال المستهدف والمعلن عنه، وأيضا أن تكون المخرجات تنافسية ولها فرص تسويقية.