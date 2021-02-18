«مصر الخير» تطلق دعوة لتقديم مقترحات بحثية وتكنولوجية لمواجهة كورونا

وجهت مؤسسة مصر الخير، نداء للمراكز والمؤسسات البحثية والجامعات المصرية، والقطاع الخاص للتقدم بمقترحات لتقديم حلول بحثية وتكنولوجية؛ لمواجهة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بموجاته المتعددة وتبعاته بما لها من تأثير على الإنسان واوجه الحياة المختلفة في المجتمع .

وتنظم المؤسسة دعوة كبيرة ممتدة لتقديم مقترحات بحثية في مجالات مختلفة خاصة بمواجهة الفيروس، وتوفير مزيد من الحماية للأطقم الطبية والأفراد، وتوفير وسائل علاجية وأجهزة طبية تساعد في التغلب على الفيروس، ومقترحات بتقديم تطعيم ضد الإصابة بالفيروس، وتقديم المقترحات البحثية ستكون من خلال الموقع الإلكتروني فقطوأن آخر موعد للتقدم يوم 30 مارس المقبل من هــنـــا.

وقالت الدكتورة نجوي السيد، رئيس قطاع البحث العلمي والابتكار بمصر الخير، في بيان صحفي، اليوم، إن المؤسسة تحرص على دورها في تنمية الإنسان وبناء مجتمع قائم على المعرفة، وتؤمن بأن مجال البحث العلمي والابتكار من أهم المجالات التي تحرص عليها الدول المتقدمة والنامية، حيث إنه يعتبر النواة التي ترتكز عليها تنمية وبناء المجتمعات ولذلك تعمل المؤسسة على دعم وتطوير والارتقاء بمنظومة البحث العلمي والابتكار، وإتاحة بيئة مناسبة لنقل المنتجات البحثية لقيمة مجتمعية واقتصادية ملموسة عن طريق دعم وتمويل مشروعات بحثية تخص مشاكل حرجة ومزمنة مثل فيروس كورونا الذي يواجه مصر والعالم كله؛ لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهته، والحد من تأثير موجاته المتعددة وتبعاتها على الإنسان والبيئة في مجتمعنا.

وأضافت السيد، أن مؤسسة مصر الخير أطلقت الدعوة في قطاع البحث العلمي بهدف المشاركة الفعالة من الشركات والجهات البحثية والجامعات في إيجاد حلول لمجابهة والحد من تبعات فيروس كورونا بموجاته المتعددة، وذلك كون مصر الخير من أكبر منظمات المجتمع المدني الفعالة، والتي لها الريادة في دعم مجال البحث العلمي والابتكار عن طريق دعم المقترحات البحثية وتعزيز ثقافة البحث العلمى ودعم مجتمع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

وأوضحت رئيس قطاع البحث العلمي بـ«مصر الخير»، أن المؤسسة تطلق نداء موجه لتقديم حلول بحثية وتكنولوجية لمواجهة فيروس كورونا وتبعاته المتعددة، والتغلب على مشكلة نقص الإمكانيات التشخيصية والعلاجية، ولتحقيق هذة الأهداف تم فتح دعوة لتقديم المقترحات البحثية فى الموضوعات الآتية، تصنيع أجهزة طبية واجهزة تنفس منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام، فضلًا عن تقديم مقترحات بحثية أيضا لمنتجات للحماية من الكورونا، وتقليل انتشار العدوى على أن تكون منخفضة التكاليف وغير ضارة وصديقة للبيئة، وكذلك إيجاد طرق علمية سريعة ومبتكرة للكشف عن فيروس كورونا، وطرق علاج للفيروس وما يستجد، وتقديم مقترحات بحثية لإيجاد لقاح للفيروس، وتقديم مقترحات لمكملات غذائية عالية القيمة لرفع المناعة ومواجهة الفيروس.

وأشارت السيد، إلى أن مدة المشروع يجب أن تترواح ما بين 6 إلى 12 شهرًا، وأن التمويل للمشروعات التي سيتم اختيارها سيكون متغير حسب طبيعة وتكلفة المشروع.

وعن معايير الاختيار، لفتت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وتكون الفكرة قائمة على أساس علمي سليم، ويكون موضوع المقترح في المجال المستهدف والمعلن عنه، وأيضا أن تكون المخرجات تنافسية ولها فرص تسويقية.