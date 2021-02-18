بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء المدن بالمنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، حركة تنقلات لرؤساء المدن والمراكز والعاملين بديوان عام محافظة المنوفية.

وشهدت الحركة نقل راضي أحمد عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، للعمل رئيس لمدينة سرس الليان، ونقل السيد حسن أحمد عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان للعمل رئيساً للوحدة المحلقة لمركز ومدينة الباجور.

وشملت الحركة نقل أشرق توفيق الليثي من رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيسا لمركز ومدينة تلا، ونقل وحيد صلاح عبدربه رئيس مشروع تحسين الطرق للعمل رئيسا لمركز ومدينة منوف العام، ونقل مروة زهران إبراهيم السيد من منصبها نائب رئيس مركز ومدينة الباجور للعمل نائباً لرئيس حي غرب شبين الكوم.

وشهدت الحركة، نقل مني فاروق محمد زيدان من عملها باحثة بإدارة الإيرادات للعمل بالديوان العام للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة شبين الكوم، ونقل وليد سالم أبو سالم نائب رئيس حي غرب شبين الكوم للعمل نائبا لرئيس مدينة الباجور، وتكليف سهام ممدوح عبد الله الخياط رئيس قرية شنوان بالعمل نائباً لرئيس حي شرق شبين الكوم.

وتم إلحاق أشرف عزب جابر الشرقاوي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بالعمل بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية على أهمية تكثيف رؤساء الوحدات المحلية العمل الميداني في المرحلة المقبلة، والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوي النظافة والخدمات بشكل عام، مؤكدا أن القرار يأتي بهدف الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأصدر وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، قراراً بنقل المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة الباجور، ليتولى منصب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية لمدة عام، كما شمل القرار نقل خالد عبد الحليم رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، لتولي منصب رئيس مركز ومدينة الخصوص.