اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة الساحل: «كنت بضربها بالكرباج»

أدلى إبراهيم صبحي خضر، المتهم بمواقعة طفلة بغير رضاها في حديقة ميدان أبو وافية بالساحل، باعترافات تفصيلية حول نشاطه الاجرامي في مجال خطف الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم للعمل في التسول وغسيل السيارات بالشارع وتحديدا في ميدان الخلفاوي.

وكان من بين الجرائم المنسوبة للمتهم جريمة هتك عرض طفلة من إحدى ضحاياه بالقوة وتحت تهديد السلاح، ووقعت أحداث هذه الجرائم في غضون شهر نوفمبر العام الماضي.

اعتراف تفصيلي

اعترف المتهم خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال القاهرة الكلية، باستغلال الأطفال المجني عليهم، وهم الطفلة دينا و5 آخرين، في العمل بالشارع والحصول على أموال منهم.

وفيما يخص المجني عليها دينا، فقد اعترف المتهم أنه كان بصحبة آخر، وواقعا المجني عليها بغير رضاها وإقامة علاقة جنسية معها، عدة مرات وكان يتعدى عليها بالضرب بالكرباج، كما اعترف المتهم بحيازة السلاح الأبيض، وكذا المخدرات المضبوطة معه بقصد التعاطي.

تحريات مباحث رعاية الأحداث

أكدت التحريات التي باشرها ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الاحداث، أن المتهم خطف الأطفال المجني عليهم من منطقة المؤسسة، إلى منطقة الخلفاوي بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات.

كما أكدت التحريات التي باشرها المقدم عماد الغلبان، أن المتهم وآخر مجهول هتك عرض الطفلة المجني عليها دينا، باستخدام القوة وتحت تهديد السلاح، كما هتك عرض طفلين اخرين، وسرق أموال الاخرين.

الطب الشرعي

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي التي وقعت الكشف على المتهم نفاذا لأمر النيابة العامة، أن المتهم إبراهيم صبحي خضر، مصاب بمرض فيروس الورم الحليمي، وهو ناتج عن الاتصال الجنسي.

محاكمة جنائية

وانتهت النيابة العامة من تحقيقات القضية، بعدما استمعت لأقوال المجني عليهم والمتهم، فضلا عن سماع اقوال الضابط القائم بالضبط والتحري في الواقعة، وتسلمت تقارير الطب الشرعي، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.