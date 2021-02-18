محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات دار الأيتام بالعريش

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، ومعه مديرة مديرية التضامن الاجتماعي، سعدية محمود إنشاءات مبنى دار الرعاية المتكاملة للأيتام بحي العبور بالعريش.

جاء ذلك بحضور السيد حسنين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلي لرعاية الأيتام.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم أنه يجري إنشاء المبني الجديد للدار على قدم وساق، من أجل فصل البنين عن البنات، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد على مساحة 168 متراً مربعاً ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مكاتب إدارية، ويضم الثاني 3 غرف وغرفة للنشاط وصالة استقبال ومطبخ و دورات مياه، وذلك بتكلفة تبلغ مليون و200 ألف جنيه.

من جانبه، أشار المهندس السيد محمد حسنين، رئيس مجلس إدارة تنمية المجتمع المحلى لرعاية الأيتام، إلى أن الدار تتبع الجمعية، وهي الوحيدة على مستوى المحافظة، وتخدم 31 طفلاً وطفلة من كريمي النسب «18 ولد - 13 بنت»، حيث تقدم لهم الدار رعاية مكثفة ودائمة على مدار الـ24 ساعة يوميًا، شاملة التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت انتصار عطية السيد مديرة الجمعية، إلى الاهتمام الكبير بأطفال دار الرعاية المتكاملة عن طريق عدد 12 مشرفة وأم بديلة، وأنه يتم فصل البنين عن البنات وتخصيص حجرات مناسبة لكل منهم، علاوة على المطابخ المجهزة للوجبات والمطعم لتناول الوجبات تحت إشراف المتخصصين.

وعلى هامش الزيارة قام المحافظ بتوزيع شهادات التقدير والجوائز المالية، على حفظة القرآن الكريم من أبناء الدار، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله الكريم، مؤكدا على منح جائزة كبيرة لأول طفل يحفظ القرآن الكريم كاملاً.