«ريسايكل» على مسرح الطليعة السبت المقبل

تقدم فرقة مسرح الطليعة، عرضها «ريسايكل» ابتداء من السبت المقبل 20 فبراير الحالي على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور، في تمام السابعة والنصف مساء، حسب ما أوضح عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة في البيت الفني للمسرح.

وعرض «ريسايكل» نتاج ورشة الارتجال التي أقيمت بمسرح الطليعة قبل فترة التوقف أثناء جائحة كورونا، وتولى التدريب فيها الفنانين محمد الصغير، مناضل عنتر، أحمد حمدي رؤوف، سما إبراهيم، مصطفى سليم، تحت إشراف المخرج شادي سرور.

«ريسايكل» يتناول إعادة تدوير الإنسان المنتهية صلاحيته، وهل من الممكن أن يعود لإنسانيته مرة أخرى، من خلال مجموعة من المشاهد الدرامية في قالب كوميدي إجتماعي، العرض موسيقى أحمد حمدي رؤوف، دراما حركية مناضل عنتر، أزياء عبير البدراوي، صياغة وإخراج محمد الصغير.