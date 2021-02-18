تكريم الموظفين المتميزين بديوان عام محافظة شمال سيناء

كرم محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددًا من الموظفين المتميزين من العاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن، حيث تمّ تكريم أعضاء وحدة تكافؤ الفرص لشؤون المرأة في ديوان عام المحافظة وفي مجالس المدن، وتمّ منحهم شهادات التقدير، تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وتضمنت أسماء المكرمين: حنان حسن محمود، رئيس الوحدة، عايدة سليم، نائب رئيس الوحدة، عبدالمعز محمد شوقي، رئيس قسم الموازنة، محمد سليم سلام، فيصل محمد هاشم، محمد الهادي ربيع، عادل سعيد، كريمة محمد محمود، جيهان كمال عبدالفتاح، أعضاء الوحدة، رجاء حسين صباح، مسؤول وحدة تكافؤ الفرص ببئر العبد، مها أبو المجد حسن مسئول وحدة تكافؤ لفرص برفح، وفاء محمد عزام، مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بالشيخ زويد.

كما كرم المحافظ المهندس أحمد القصاص، مدير عام المناطق الصناعية، لبلوغه السن القانونية للمعاش، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في الفترة الماضية.