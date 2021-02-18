استخدم «مية نار».. حبس فرد أمن 6 أشهر لمحاولته سرقة ماكينة ATM بقنا

قضت محكمة الوقف الجزئية، شمال محافظة قنا، بمعاقبة فرد أمن بالحبس لمدة 6 شهور، لمحاولته سرقة ماكينة صراف آلي ATM، تابعة للبنك الأهلي المصري، داخل مقر مستشفى الوقف المركزي، باستخدام كمية من «مية نار» محاولاً فتحها.

وتقدم المتهم ومحاميه بطلب باستئناف على الحكم، كونه صدر غيابياً بحق موكله، كما أنه حكم ابتدائي، وطلب الإفراج عن المتهم، بعد تحديد جلسة لنظر الاستئناف يوم 6 أبريل المقبل.

بداية القصة كانت عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة الوقف في 3 فبراير الجاري، يفيد بورود بلاغ بقيام مجهولين بمحاولة سرقة ماكينة ATM بمستشفى الوقف المركزي، باستخدام مادة حارقة، ولكنهم لم يتمكنوا من سرقتها.

وبعد يومين من فحص الكاميرات المحيطة في المنطقة، من قبل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، وبحسب تحريات المباحث، تبين أن المتهم يدعى «أحمد ع.»، موظف أمن بإحدى الشركات الخاصة، وكانت المفاجأة في أنه يعمل بالمستشفى التي تتواجد ماكينة ATM تابعة للبنك الأهلي بداخلها.

وتبين بحسب التحريات، إن المتهم قبل فجر يوم 3فبراير الحالي، كان معه زجاجة مية نار مادة حارقة، وقام بإلقاءها في احد مداخل الماكينة ظنا منه أنها ستفتح ويأخذ كل النقود التي بها، ولكن الأمر طال معه وترك الوضع على ما هو عليه عندما شعر بقدوم أحد الأشخاص في المستشفى.

وتابعت المباحث أن فرد الأمن هو من ادعى أن أشخاص حاولوا سرقة الماكينة، ولكن ذلك بهدف إخفاء جريمته، وعلى الفور تم ضبط المتهم، وإحالة القضية إلى محكمة الوقف الجزئية (جنح)، التي قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 شهور.

وقامت إدارة البنك الأهلي بمعاينة الماكينة، وتقدير قيمة التليفيات وكتابة تقرير بصلاحية الماكينة، التي تخدم عدداً كبيراً من العاملين في المصالح الحكومية، سواء في الصحة وغيرهم.