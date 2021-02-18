بالأسماء.. 24 مرشحا بانتخابات الصحفيين في اليوم الأول

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم، تلقي 24 طلب ترشيح بواقع 4 مرشحين على مقعد النقيب و6 مرشحين على عضوية المجلس فوق السن، و14 مرشحا لعضوية المجلس تحت السن.

وبدأت اللجنة اليوم برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة، تلقي أوراق الراغبين في الترشح على مقعد النقيب، و6 مقاعد لعضوية المجلس حتى الثالثة عصرا، لمدة 5 أيام، عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بالقاعة المستديرة في الدور الثالث.

وحددت اللجنة الفنرة بين 23 حتى 27 فبراير الحالي موعدا للطعون والتنازلات، ثم موعد الاجتماع الأول للجمعية العمومية يوم 5 مارس المقبل، ويوم 6 مارس الإعادة على منصب النقيب على ان يكون التصويت من 3 عصرا وحتى 7 مساء.

وحال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، تؤجل الجمعية للانعقاد الثاني يوم 19 مارس المقبل على أن تكون الإعادة على منصب النقيب يوم 20 مارس.

وأعلنت اللجنة عقب اجتماعها أمس، برئاسة خالد ميري، إلزام الراغب في الترشح بالدخول بمفرده إلى القاعة مقر تقديم طلب الترشح، وأن يوقع على تعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التي تضعها اللجنة المشرفة.

وتتضمن شروط الترشح أيضا دفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية، و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب، ويشترط للترشح للعضوية مرور 3 سنوات على عضوية جدول المشتغلين، بينما يشترط للترشح لمنصب النقيب مرور 10 سنوات على عضوية المشتغلين.