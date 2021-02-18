بعد إعادة فتح 6800 حضانة.. «التضامن» تضع 12 شرطا لاستمرارها

أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك زيادة في عدد الحضانات التي جرى فتحها، مشيرًا إلى إعادة فتح 6800 حضانة، من إجمالي 15 ألف حضانة مرخصة على مستوى الجمهورية، منذ إعادة فتح الحضانات في 15 يوليو 2020، بزيادة نحو 2409 حضانات عن الأسبوعين الماضيين.

ولفت المصدر لـ«الوطن»، إلى أن كل هذه الحضانات التي جرى إعادة فتحها، ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، والالتزام بتقليل الكثافة بنسبة 50%، مؤكدًا أن هناك متابعة بشكل يومي على الحضانات، بالتنسيق مع مديري المديريات ومديري إدارة الأسرة والطفولة، لمتابعة الشروط التي جرى وضعها لإعادة فتح الحضانات بمختلف المحافظات كالتالي:

شروط فتح الحضانات

- تخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية، طبقًا لما ورد بالترخيص لـ50% فقط، حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

- منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

- التزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد، وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميًا.

- وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى.

- عدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

- منع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.

- ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين.

- السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية «مناديل ومطهر وفوطة وصابون».

- الحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.

- إخلاء الحضانة وغلقها أسبوعين حال حدوث أي إصابة.

- تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.

- في حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم متابعة المخالطين، للتأكد من عدم ظهور أي أعراض للإصابة بالعدوى، ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة، وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة.

- يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين.