مصر ثابتة في تصنيف الفيفا.. وبلجيكا على القمة

حافظ المنتخب الوطني على المركز رقم 49 في التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والذي صدر صباح اليوم، وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الدولي، وواصل منتخب بلجيكا صدارة التصنيف، برصيد 1780 نقطة.

ويملك منتخب مصر 1432 نقطة، ليحافظ على المركز الـ 49 بين منتخبات العالم، والسادس على مستوى أفريقيا، بعد منتخبات السنغال وتونس والجزائر والمغرب ونيجيريا.

ويتفوق منتخب السنغال على كل المنتخبات الأفريقية، محتلا المركز الـ 20 في تصنيف فيفا، برصيد 1558 نقطة، ويليه منتخب تونس في المركز الـ 26، بـ 1503 نقطة.

ويأتي منتخب الجزائر ثالث المنتخبات الأفريقية، برصيد 1488 نقطة محتلا المركز الـ 31 على العالم، ثم منتخب المغرب في المركز الرابع أفريقيا برصيد 1481 نقطة محتلا المركز 33 على العالم.

ويظهر منتخب نيجيريا في المركز 36 عالميا والخامس أفريقيا، ويملك 1474 نقطة، ثم منتخب مصر السادس أفريقيا في المركز الـ 49 ويملك 1432 نقطة.

وكان أخر ظهور لمنتخب مصر، لعب مباراة توجو خارج أرضه، وانتهت بفوز منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمام افريقيا.

ترتيب منتخبات العالم في تصنيف فيفاوعلى الصعيد العالمي، يأتي ترتيب العشر مراكز الأولى في تصنيف فيفا:

1- بلجيكا .. 1780 نقطة

2- فرنسا .. 1755 نقطة

3- البرازيل .. 1743 نقطة

4- إنجلترا .. 1670 نقطة

5- البرتغال .. 1662 نقطة

6- إسبانيا .. 1645 نقطة

7- الأرجنتين .. 1642 نقطة

8- أوروجواي .. 1639 نقطة

9- المكسيك .. 1632 نقطة

10- إيطاليا .. 1625 نقطة

يُذكر أن منتخبي أوغندا وزيمبابوي أكثر المنتخبات تراجعا حيث عاد كل منهما 4 مراكز، فالأول يحتل المركز 83، بينما الثاني تراجع للمركز 112.

ويعد منتخب مالي الأكثر تقدما، بين منتخبات كرة القدم في العالم، حيث بات في المركز الـ 54، متقدما ثلاثة مراكز دُفعة واحدة.