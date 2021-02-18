المواعيد المعدلة وشروط امتحانات كلية تجارة الإسكندرية

أعلنت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، جداول المواعيد المعدل لامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي 2020/2021، والتي ستنطلق يوم 27 فبراير الجاري وتنتهي في يوم 29 مارس المقبل.

ووضعت الكلية 5 إجراءات احترازية للطلاب تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددين على ضرورة الالتزام بها حتى لا يتم تطبيق اللائحة على المخالفين وجاءت كالتالي:

ضوابط حضور امتحانات كلية تجارة

1- اعتبار الطالب الغير متواجد في مكانه المحدد والمثبت برقم الجلوس من واقع الكشوف المعلنة غائبا وعليهم الالتزام بالجلوس في أماكنهم المحددة.

2- التواجد في الأماكن الامتحان المحددة وفقا للتاريخ المحدد والموضح أمام كل مادة قبل بدء الامتحان بربع ساعة على الأقل.

3- ضرورة المحافظة على نظام الامتحان منعا للتعرض للإحالة إلى مجلس التأديب.

4- يصرح باستخدام الآلة الحاسبة غير المبرمجة.

5- غير مسموح بدخول الطالب الامتحان ومعه هاتف من الفئة الذكية سمارت فون منعا للتعرض للإحالة لمجلس التأديب.

جدير بالذكر أن الامتحانات تبدأ لجميع الفرق الأربعة والتخلفات بأنظمتها انتساب وانتظام وفرنساوي وانجليزي من الساعة التاسعة صباحاً، ووفقاً للجداول المعلنة فأن طلاب الفرقة الأولى يبدأون الامتحانات يوم 2 مارس المقبل وحتى 25 من نفس الشهر، وطلاب الفرقة الثانية يبدأون من 27 فبراير وحتى 23 مارس، وطلاب الفرقة الثالثة يوم 2 مارس وحتى 25 مارس، وطلاب الفرقة الرابعة يبدأون الامتحانات من 27 فبراير وحتى 23 مارس، على أن تجرى امتحانات التخلفات يوم الاثنين 29 مارس.