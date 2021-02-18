إصابة طفلين سقطا تحت سيارة في الدقهلية.. والسائق يتهمهما بتسلقها دون علمه

أصيب طفلان بإصابات خطيرة في الدقهلية، اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة ربع نقل، واتهمهما سائق السيارة بتسلق السيارة دون علمه وسقطا حال عبوره أحد المطبات على طريق طلخا.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول كلا من محمد عمر عبدالرازق، 13 سنة طالب مصابا بجرح تهتكي بالجبهة واشتباه نزيف بالمخ، وعمر الأزمازي عبدالرازق الأزمازي، 13 سنة طالب، مصابا بكلمات وجروح متفرقة بالجسم ويقيمان قرية ميت عنتر دائرة المركز ادعاء حادث طريق.

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بانتقال الضباط والفحص وسؤال كلا من عم المصاب الأول عبدالجواد عبدالرزاق عبدالجواد، 68 سنة بالمعاش، والد المصاب الثاني الأزمازي عبدالرازق الأزمازي، 64 سنة محامي حر، ويقيمان بذات القرية، في محضر الشرطة، اتهما المدعو حامد أحمد حامد السيد 29 سنة، سائق، ومقيم منطقة «منشأة المصطفى» دائرة قسم أول المنصورة قائد السيارة رقم «أ ل ر 9703»، ربع نقل، الخاصة بشركة المتحدة «لتجارة زيوت السيارات» بالاصطدام بالمصابين حال عبورهما الطريق الفرعي میت عنتر / طلخا في وقت لاحق.

وحضر قائد السيارة لديوان القسم وأنكر ما نسب إليه، وفي محضر الشرطة، قرر أنه أثناء سيره على الطريق المشار إليه وحال عبوره إحدى المطبات الصناعية فوجئ بسقوط المصابان من الخلف لتسلقهما السيارة قيادته دون علمه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1843 لسنة 2021 جنح مركز طلخا، وجارٍ العرض على النيابة العامة.