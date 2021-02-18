برلماني: عصر السيسي يشهد تعاملا مختلفا مع قضايا الشباب

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد تعاملا مختلفا مع قضايا الشباب، وما يحدث الآن من تضمين لإسهامات منتدى شباب العالم، في القرار الصادر عن الدورة الـ59 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، له مغزى دولي كبير، حيث تعود مصر إلى وضعها الطبيعي راعية للسلام، والحوار والتوافق بين الشباب في مختلف الجنسيات في العالم، حيث إنه يعتبر منصة حوارية تجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة مع برنامج «الآن»، المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أنه كان هناك حوارا ثريا جدا في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية في منتدى الشباب.

ترحيب بجهود البعثة المصرية

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن اللجنة ترحب بجهود البعثة المصرية في هذا الأمر، وجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويتوجهون بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بقضايا الشباب، معربا عن أمله في عودة منتدى شباب العالم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح، أن منتدى الشباب كان مفيدا للالتقاء بين مختلف الثقافات في العالم، وتقريب وجهات النظر، وهذا يعتبر أكبر احتفال وكرنفال عالمي للشباب لمناقشة قضاياهم الحالية، لافتا إلى أن هناك العديد من القضايا المشتركة، وخرج من المنتدى توصيات رُفعت إلى منصات دولية مثل الاتحاد الأفريقي، وأيضا الأمم المتحدة.

وشدد على أن تمكين الشباب في العالم سيجعله أفضل، ولكن تمكين الشباب دون تدريب وتأهيل فإنه يتعرض للظلم، ولذلك مصر لديها تجارب رائدة في تدريب الشباب مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، لكي يكونوا قادرين على القيادة، ولذلك فإن مجلس النواب حاليا به عدد كبير من الشباب، معربا عن أمله في وجود رؤية دولية لتدريب وتمكين الشباب.