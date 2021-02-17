انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية بسبب الأمطار دون إصابات

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 6 طوابق في شارع البصري بحي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغاً يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 15 شارع البصري، متفرع من الجواهر، وانتقل مسئولو إدارة الأزمات والكوارث إلى موقع العقار.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من أرضي و5 طوابق متكررة، وصادر له قرار ترميم رقم 19 لسنة 2019، وانهيار أجزاء من سور سطح العقار، دون إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، بمعاينة سطح وسلالم العقار، وإزالة الأجزاء الخطرة، حفاظاً على حياة المارة والسكان.

وتسببت موجة الطقس السيئ التي تشهدها مدينة الإسكندرية، وغيرها من المدن الساحلية منذ ليلة أمس، في انهيار أجزاء من 3 عقارات، بمناطق محرم بك والحضرة البحرية والإبراهيمية وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وتتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وثلوج ورياح باردة وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لهيئة ميناء الإسكندرية، وصلت سرعة الرياح إلى 50 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي، وارتفاع أمواج البحر المتوسط تراوح بين 4.5 إلى 5 أمتار.

واستعدت محافظة الإسكندرية لمواجهة النوة الحالية برفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع الأجهزة المعنية والتنفيذية وتجهيز غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المحافظة وغرف عمليات فرعية داخل الأحياء وشركة الصرف الصحي.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات شفط مياه الأمطار لتحقيق سيولة مرورية وعدم تراكم الأمطار حيث تضم الإسكندرية 93 نقطة ساخنة تعرضت للغرق في بداية فصل الشتاء.