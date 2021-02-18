«فني زرع شعر».. تفاصيل 15 وظيفة لأصحاب الحرف من «التضامن»

تضرر العمالة المؤقتة من انتشار فيروس كورونا المستجد جعل الكثير من أصحاب بعض الحرف يبحثون عن وظائف للعمل بها، وعليه توفر «الوطن» لقرائها الباحثين عن فرص عمل، مجموعة من الوظائف التي طرحها موقع «فرصنا» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وظائف حرف متاحة في مصر اليوم

وظيفة فني تركيبات ألوميتال

اسم الشركة: الو سولوشنز.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: طالب.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2700 - 5000 جنيه.

وظيفة فني كهرباء تركيبات وكنترول

اسم الشركة: باور تك جروب.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني زرع شعر

اسم الشركة: عيادة الدكتوره دانا العزب لعلاج لأمراض الجلدية.

مقر العمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

وظيفة سروجي سيارات

اسم الشركة: موديفاي لكماليات السيارات.

مقر العمل: السلام - مدينة العبور - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان- ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 43 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4400 - 6500 جنيه.

الحوافز الاضافية: 100 - 500 جنيه.

وظيفة فني ألوميتال

اسم الشركة: الحمد.

مقر العمل: الفيوم - الفيوم.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة- ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

وظيفة فني صيانة ثلاجة وغسالة

اسم الشركة: المركز الأمريكي الألماني.

مقر العمل: حدائق القبة - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة أو بلا شهادة.

وظيفة سباك تركيبات وصيانة

اسم الشركة: الرشيدي الميزان.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 4- ‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

وظيفة فنى صيانة عامة

اسم الشركة: إيجي بل.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

وظيفة مساعد فني تركيب مصاعد

اسم الشركة: ميلكو ميك.

مقر العمل: الدقي - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 25 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي 2000 جنيه.

الحوافز الإضافية: 200 - 300 جنيه.

وظيفة لحام أرجون

اسم الشركة: اتوم ايجيبت.

مقر العمل: 15 مايو - القاهرة.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 21 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 3000 جنيه.

وظيفة منجد أفرنجي

اسم الشركة: مورا للأثاث.

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 40 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة نجاريين

اسم الشركة: النصر ترادينج.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة أو بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 - 5000 جنيه.

وظيفة فني صيانة فلاتر مياه

اسم الشركة: كونسبت.

مقر العمل: طنطا - الغربية.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه .

الحوافز الاضافية: 200 - 400 جنيه .

وظيفة نجار

اسم الشركة: البدار للعبوات.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فني سباكة

اسم الشركة: اي اف اس.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 36 سنة.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه.