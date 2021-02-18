موسيماني: شعبية الأهلي تقيدني.. والكفتة أكلتي المفضلة

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حياته فى القاهرة منذ توليه مسؤولية قيادة الفريق فنيا خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي رحل عن الفريق لظروف أسرية، مشيرا إلى أن هناك عدد من الصعوبات التي تواجهه فى حياته داخل القاهرة فى الوقت الحالي.

وقال فى تصريحات صحفية لبودكاست On The Whistle: «النادي الأهلي يمتلك شعبية كبيرة للغاية تصل إلى 70 مليون مشجع داخل مصر، وهو ما يمنعني من الحصول على مساحتي الشخصية مثلما كان الأمر مع نادي صن داونز الجنوب أفريقي، الأمر هناك جيد للغاية».

وأضاف: «أدراك مدى أهمية جمهور النادي الاهلي، لكني لا أستطيع الذهاب إلى المتجر بشكل نهائي، بسبب الجمهور الكبير للنادي داخل مصر، مشيرا إلى أن الأمر مثير للغاية داخل القاهرة».

وواصل: «هناك أكلة مفضلة بالنسبة لي وهي سندوتش الكفتة الذي دائما، ما أطلب الحصول عليه منذ أن توليت القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية خلفا للسويسري رينيه فايلر».

واستكمل: «هناك عدد من اللاعبين المميزين الذين قمت بتدريبهم خلال فترة وجودي فى صن داونز أمثال جاستون سيرينو وزواني، وهناك بالتأكيد لاعبين جيدين للغاية داخل النادي الأهلي، وجميعهم قادر على صنع الفارق».

وأردف: «أحب العديد من المدربين المميزين، ولكن بشكل شخصي أحب أليكس فيرجسون اسطورة نادي مانشستر يونايتد، بسبب نجاحاته الكبيرة مع الشياطين الحمر، إضافة إلي دييجو سيميوني المدير الفني لنادي اتليتكو مدريد».

واختتم: «النادي الأهلي نجح فى تحقيق ثلاث بطولات هذا الموسم، وما زالت أمامه الفرصة فى حصد لقب بطولتي السوبر الافريقي والمحلي خلال الفترة المقبلة، ونستطيع تكرار هذا السيناريو فى العام المقبل».