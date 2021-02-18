محمد شريف يتذمر من تجاهل موسيماني

اشتكى محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجاهل الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، له في المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها أمام المريخ السوداني، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي، وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي استضافها ملعب ستاد القاهرة الدولي، وأدارها الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

وكشف مصادر مُطلعة داخل النادي، أن محمد شريف اشتكى من التجاهل الشديد له من قبل الجهاز الفني، واستبعاده المستمر من التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الماضية، دون سبب واضح.

تجاهل موسيماني لمحمد شريف في كأس العالم علامة استفهام للاعبوقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، «إن محمد شريف يعاني من التجاهل منذ التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد، وبدأ يجد نفسه خارح التشكيل الأساسي على الرغم من أنه كان أساسيًا وسجل أكثر من هدف في بطولة الدوري الممتاز».

وأكدت، أن التجاهل بات جليًا في كأس العالم للأندية، وعلامة استفهام كبيرة للاعب، حيث لم يشارك في أي مباراة ضمن التشكيل الأساسي، على الرغم من الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق وأبرزها الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا، في المباراة الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي، في تحديد المركز الثالث والرابع.

وأضافت المصادر، أن مباراة المريخ السوداني، شهدت مشاركة النيجيري جونيور أجايي، بشكل أساسي في المباراة على الرغم من غيابه فترة طويلة بسبب الإصابة، وهو ما كان مفاجأة غير متوقعة لمحمد شريف، خاصة أنه جاهز فنيًا وبدنيًا ولا يعاني من أي إصابة ووجد نفسه خارج التشكيل.

واختتمت المصادر أن مشاركة أجايي في مباراة المريخ، كشفت أن محمد شريف خارج حسابات موسيماني بشكل كبير في الفترة الحالية، وهو ما تسبب في حالة غضب عارمة للاعب، خاصة أنه كان لاعبًا أساسيًا ووجد نفسه خارج التشكيل بشكل نهائي.

ويعد محمد شريف هداف الفريق الأول بالأهلي في بطولة الدوري الموسم الحالي، برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع محمود كهربا، ويأتي خلفهم وليد سليمان برصيد 3 أهداف.