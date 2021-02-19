إقامة مؤقتة لشخص بلا مأوى في كفر الشيخ لحين نقله لدار رعاية

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وفريق إغاثة المحافظة، ووحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير إقامة مؤقتة لأحد الأشخاص، يبلغ من العمر 51 سنة، يعيش بلا مأوى، كان يجلس بجوار إحدى العمارات السكنية بمدينة كفر الشيخ، وكلف الفريق بتوفير متطلبات الإقامة المؤقتة.

يأتي ذلك ضمن «مبادرة كفر الشيخ بلا مشردين»، والتي أطلقها محافظ كفر الشيخ استجابة لـ«الوطن»، والتي تمكنت خلال 3 أشهر، من نقل عدد من المشردين والأطفال إلى دور الرعاية في كل من كفر الشيخ والشرقية والإسكندرية.

وتوجهت الدكتورة إيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بمحافظة كفر الشيخ، وفريق إغاثة الهلال الأحمر، والدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، إلى مكان تواجد المواطن «م. ع.»، 51 سنة، وتم نقله إلى أحد المساكن المؤقتة، وتوفير المتطلبات المعيشية له، ومن المقرر أن يتم نقله إلى إحدى دور الرعاية مطلع الأسبوع المقبل.

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالجهات المعنية لمساعدة الأشخاص بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة لهم، كما أثنى على دور المجتمع المدني، وأهالي المحافظة، لحسن معاملتهم مع هذه الفئات.

وقرر محافظ كفر الشيخ، في وقت سابق أمس الأربعاء، إيداع 5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 5 و11 سنة، إحدى دور الرعاية في محافظة الشرقية، بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بكفر الشيخ، لتقديم كافة الخدمات الطبية والمعيشية لهم.

جاء قرار محافظ كفر الشيخ بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الأخبار والصور الخاصة بالأطفال الـ5، حيث أصدر المحافظ توجيهاته إلى ألاء عبد الحميد خفاجي، مدير إدارة حماية الطفلة بالديوان العام، بالانتقال إلى مقر إقامة هؤلاء الأطفال، للتعرف على حياة الأسرة، وتقديم الرعاية لهم.