طبيب القطامية: عشيقتي استدرجتني للعلاقة وصديقتها أبلغت الشرطة

خضع طبيب القطامية، لجلسة تحقيق جديدة أمام النيابة العامة، بتهمة هتك عرض فتاة داخل شقته في القطامية، وأنكر الطبيب التهمة مدعيًا أن علاقته بالفتاة كانت بموافقتها، وأن الفتاة ذهبت إلى شقته بكامل إرادتها، وأن الفتاة عشيقته، ومارست معه الجنس عدة مرات، وأنها استدرجته للعلاقة في المرة الأخيرة، وأنها عرضت عليه المبيت معه في تلك الليلة، وخلال وجودها تحدثت مع صديقتها دون معرفتي، وأن الأخيرة أرادت الإنتقام منها، وأبلغت شرطة النجدة التي حضرت إلى الشقة، وألقت القبض عليه وعشيقته متلبسين بممارسة الرذيلة.

الطبيب: علاقتي بالفتاة عمرها 4 أشهر

وقال الطبيب في جلسة التحقيق: «علاقتي بالفتاة عمرها 4 شهور تقريبا، وكنا بنتكلم في الأول عادي، وكانت بتقول له أنها مطلقة، وبعد 20 يوم من بداية العلاقة، حدثت بينهم علاقة جنسية في شقته بموافقتها، وظلت تتردد عليه مرات كثيرة في الشقة، دبت نار الغيرة في صدر صديقتها، وأبلغت شرطة النجدة بالواقعة».

وأضاف الطبيب، أنه فوجئ بعد القبض عليه وعشيقته، أن عمرها 16 سنة، وأنها لم تخبره بعمرها الحقيقي، بل كانت تقول له إنها تزوجت شاب لمدة شهرين، وحدث بينهما انفصال، قبل أن تتعرف على المتهم بقرابة 5 أشهر.

التحريات تكشف حقيقة فقد عذرية الفتاة

بينت تحريات المباحث، كذب رواية الفتاة، وأنها لا تزال قاصر أقل من 18 سنة، وأنها فقدت عذريتها في علاقة حميمية جمعت بشاب قبل معرفتها بالطبيب بقرابة شهر، وأنها دخلت في علاقة غير شرعية مع الطبيب بمحض إرادتها، وعندما أخبرت صديقتها قررت الانتقام منها، وأبلغت عنها الشرطة، بعدما تظاهرت أمامها بأنها ترغب في مشاركتها في حفلة جنس جماعي.

وعقب انتهاء النيابة من سماع أقوال الطبيب المتهم، ومواجهة الفتاة بأقواله، قررت إعادتهما إلى محبسهما تنفيذًا لقرار قاضي المعارضات، بحبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.