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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:24 ص | الخميس 18 فبراير 2021
برج الجدي

برج الجدي

يعرف عن رجل برج الجدي حبه للتنظيم والدقة في جميع تفاصيل حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يساعدك على تنظيم وقتك وأفكارك ويمنحك قوة وقدرة على التميز.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك للتعبير عن مشاعرك بسلاسة وتبدو موفقا في أقوالك وأفعالك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي جيم كاري، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

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