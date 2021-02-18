حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يتميز بتوخي الحذر دائما، والغيرة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم، لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس، حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.