رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:24 ص | الخميس 18 فبراير 2021
برج القوس

برج القوس

مولود برج القوس من أصحاب القلوب القوية، ويحب المغامرات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 17-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي