حظك اليوم الخميس 18-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس من أصحاب القلوب القوية، ويحب المغامرات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل ما يجعلك تبادر وتنجز، وتملك اليوم إصرارا واهتماما بالدقة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تساعدك أن تستمع لمن حولك وأن تتفهم مشاعرهم لتحسن مساعدتهم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.