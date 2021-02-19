أبطال اللوكاندة يسخرون من «ويزو»: «داست على وش جوزها برجلها»

حل أبطال البرنامج الكوميدي «اللوكاندة»، ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن كواليس العمل.

ومازح دياب، زميلته الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ«ويزو»، والتي تعرضت لكسر في قدمها أثناء التصوير، وقال إن السبب في هذا الكسر، أنها «كانت بتدوس على وش جوزها برجلها».

وقالت «ويزو»، إنها سعيدة بتجربة «اللوكاندة»، لافتة إلى أنها أصيبت عندما سقطت على السلم في منزل والدتها، موضحة بسخرية: «عملوا للسلم إزالة.. ورغم ذلك استمريت في العمل، لأنه مفيش رحمة».

ورد الفنان شريف محسن، زوج الفنانة ويزو، وقال: «موضوع السلم ده مش حقيقي، في يوم أنا كنت راجع من الشغل وتعبان، واتهورت عليها.. بس إحنا بنقول السلم عشان الميديا بس».

أما الفنان أشرف عبدالباقي، فعلق قائلا: «ويزو جدعة، وأنا لما عرفت إنها أصيبت في قدمها ويدها، قلت لها مفيش مشاكل خالص ممكن نوقف لغاية ما ترجعي بالسلامة، إلا أنها أصرت على العمل، وجات اشتغلت بـ(الجبس).. ولذلك فهي من الرجالة الجدعان».

وعرض فريق عمل البرنامج مقطع فيديو لأبطال برنامج «اللوكاندة»، وهم في كواليس العمل، ويتناولون الطعام.

وسخر الفنان دياب من هذه المشاهد، وقال: « مسرح أشرف عبدالباقي لتسمين الممثلين.. كل يوم بياكلوا بس، إحنا مبنعملش حاجة.. بناكل بس»، ليرد أشرف عبدالباقي: «في الشغل.. بيبقى الشغل شغل، والأكل بيكون بصل و(مشّ) وفول».

وأشاد الفنان حمدي الميرغني بزميله الفنان دياب، مؤكدا أنه على الرغم من كون هذه المرة أول تجربة له على المسرح، إلا أنه ماهر جدا، والجميع يشعر بأنه إنسان موهوب، كما أنه «دمه خفيف جدا» في الواقع.