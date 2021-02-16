حظك اليوم الثلاثاء 16-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان رومانسي ويتسم بالدبلوماسية في التعامل، وأبرز عيوبه التردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع شركاء العمل مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول اليوم أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.