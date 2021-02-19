عاجل.. واشنطن: هناك فرصة للعودة إلى الدبلوماسية مع طهران

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، إن هناك الآن فرصة لأول مرة منذ سنوات، لإنهاء حملة الضغوط القصوى على إيران، والعودة للدبلوماسية مع طهران.

وكانت إدارة بايدن، وجهت في وقت سابق رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أبلغت فيها بسحب إعلان الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كما أبلغت واشنطن بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بأنها ستخفف قيود السفر على الدبلوماسيين الإيرانيين.

جدير بالذكر، أن ترامب انسحب في عام 2018، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.