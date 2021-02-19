«بيوت الفرح» لـ علي مغربي تتصدر «تريند» «أنغامي».. فيديو

تصدرت أغنية «بيوت الفرح» للمطرب علي مغربي، تريند موقع الأغاني الشهير «أنغامي»، حيث تقترب من المليون الأول على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

وأعرب علي مغربي، في بيان عن سعادته بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم والشاعر محمد عاطف، مؤكدا أن الأغنية أصبح لها صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

«بيوت الفرح» كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

وتقول كلمات الأغنية

(الدنيا ما وقفتش على اللي ودّعنا وغاب

ولا حزننا أبدا هيخلي همنا يتساب

بإيدينا بتضحك أيامنا

قدامنا وقدام أحلامنا

تتفتّح كل الأبواب

وانسَى يا قلبي الجرح

يلّا بلاش تأخير وحيرة مع الملل

لسّه بيوت الفرح

فيها الخير وكتير

ما فقدوش الأمل

وأنا وأنت لو استسلمنا هيبقى إيه العمل

ليه نسيب مشاعرنا تتألّم ما نطيّبهاش

ماهو من غلطاتنا بنتعلّم ما نكرّرهاش

هنحاول تاني عشان خاطر

أصلا ما يوقعش إلا الشاطر

والتجربة لازم تتعاش)

كان تطبيق «أنغامي» قد أعلن منذ أيام عن تصدر الفنان رامي صبري، قائمة توب التطبيق اليومي للأغنيات الحديثة الأكثر استماعا بأغنيته الجديدة «عيونه لما قابلوني» التى طرحها أول أمس، احتفالا بعيد الحب، متفوقا فيها على أغنية «يا أنا يا لأ» للفنان عمرو دياب، وأغنية «فاضي شوية» لحمزة نمرة.

فحين تصدرت أغنية «عيوني» للفنان الليبي أيمن الأعتر، قوائم الاستماع عبر تطبيق أنغامي لهذا الأسبوع، في ليبيا والمغرب العربي والخليج، بحسب ما أعلنه التطبيق، و«عيوني» من كلمات وألحان الفنان الليبي عمران، وتوزيع الموزع البريطاني دايڤد إزرا، وتم التسجيل في استديوهات متروبوليس في لندن، وتعتبر الأغنية عودة قوية للأعتر للأغنية الليبية، بعد فترة غياب طويلة.