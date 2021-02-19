بعد 24 ساعة من طرحها.. «بقالي كتير» لهاني شاكر «تريند» يوتيوب مصر

دخلت أغنية الفنان الكبير هاني شاكر الجديدة «بقالي كتير»، قائمة تريند موقع الفيديوهات «يوتيوب مصر» بعد 24 ساعة من طرحها عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديو عبر موقع يوتيوب، وهي الأغنية التى جمعته بالفنانة اللبنانية كارول سماحة مع المخرجة بتول عرفة.

كارول سماحة ضيف شرف كليب هاني شاكر

شركة لايف ستايلز ستوديوز أصدرت أغنيتين، إحداهما لهاني شاكر والثانية لكارول سماحة، كعملين منفصلين بطريقة الفيديو كليب، بحيث تجمع القصة المشوقة بين العملين من خلال ترابط الأحداث، من إخراج بتول عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة ، بحيث يحل هاني شاكر ضيفًا على فيديو كليب كارول سماحة، ونفس الأمر يتكرر مع سماحة التي تحل ضيفة على فيديو كليب شاكر، هذا وقد صدر العملان في نفس الوقت، مما يجعل هذا الحدث الفني الموسيقي المميز هو الأول من نوعه في العالم العربي.

ورغم أن العملين منفصلان إلا انهما يرتبطان في الأحداث والقصة والمضمون ويكملان بعضهما البعض، الأمر الذي سيثير حماس الجمهور العربي، ففي فيديو كليب كارول سماحة الذي سيحمل اسم «شكرًا»، من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف دميركول، توزيع وميكس دياب مكاري، نرى اللقاء بينها وبين هاني شاكر في إحدى المناسبات بقالب تمثيلي رومانسي يخطف الأنفاس.

في حين يحمل فيديو كليب هاني شاكر اسم «بقالي كتير» من كلمات إيهاب عبدالعظيم وألحان سامر أبو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ويتم فيه استكمال القصة نفسها من خلال ترابط الأحداث، منها مشهد تمثيلي لمشاجرة بين هاني وكارول، في شرح واضح للأحداث وترابطها بين العملين، ليكون الجمهور العربي على موعد مع تعاون فني فريد، يستمتع خلاله بوجبة فنية راقية من جمال الأداء ورقة النغم وروعة الكلمات.

وتقول كلمات أغنية هاني اكر

(‏بقالي كتير وأنا بعافر

‏بقول هنساك ومش بنسي

‏بحاول اعيش ومش قادر

‏ف بعدك فيه حاجات ناقصة

‏وحتي حياتي مش هي

‏مفيش حاجة حلوة ف عينيا

‏مفيش حاجة بينا منسية

‏بحبك ايوة انا لسه

‏وليه انت الوحيد بالذات

‏هموت واحكيله انا حكايات

‏الله يجازي الذكريات

‏انا بعدك بعيش مكسور

‏ويوم عن يوم حياتي تضيق

‏ومبيكملش اي طريق

‏كلامي لو زمان ضايقك

‏فانا كنت اكيد معزور

‏وفاكر حبي والعشرة؟

‏حبيبي ولا بقي ناسي ؟

‏لعلمك لسه علي فكرة

‏بعيش علي ذكري احساسي

‏نسيتني يعني معقولة ؟

‏طب ازاي قولي بسهولة ؟

‏بلف ف دايرة مقفولة

‏بعاني لوحدي وبآسي).