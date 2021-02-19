كفر الشيخ تسجل 9 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة بينهما طفلة

سجلت محافظة كفر الشيخ، 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 مستشفيات، اليوم، واكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية، ثبوت إصابتهم وفقا لنتائج تحاليل الـ pcr، التي أجريت لهم.

فيما سجلت المحافظة حالتي وفاة، بينهما طفلة عمرها عام، جرى احتجازها بغرفة الرعاية المركزة، فيما استقرت أغلب حالات المصابين، بينما لاتزال أقسام العزل والفرز بالمحافظة تستقبل المصابين بالفيروس.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، استمرار متابعة المعزولين منزلياً، ومدهم بأجهزة« بالس أكسومتر»، الخاصة بقياس نسبة الأكسجين، فضلاً عن متابعة المخالطين تليفونيا، للإطمئنان عليهم، بالإضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التي تحتوي على مطهرات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين لمن ثبت إيجابية المسحة الطبية له، إلى جانب المرضى المسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول وهو المعمل الوحيد المعتمد من وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وتستقبل أقسام العزل بكافة المستشفيات، المشتبه في إصابتهم ويجرى حجزهم لحين إجراء التحاليل والمسحة الطبية، كما يجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، ويجري حجز الحالات المستقرة داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزلياً.

تعقييم الكليات والمدارس قبل الامتحانات

وفي سياق آخر، تستمر عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعى والمسطحات الخضراء و 18 كلية و3 معاهد، وأقسام وعيادات المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وقبل الامتحانات، فيما يستمر تعقيم المدارس التي سيجرى بها امتحانات.