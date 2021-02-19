كارول سماحة تكشف لــ«الوطن» كواليس كليب «شكرا»

أعربت النجمة اللبنانية كارول سماحة، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون هاني شاكر في المشروع الغنائي الجديد الذي أسفر عن أغنيتين وهم «بقالي كتير» لهاني شاكر و«شكرا» لها، مضيفة أن ردود الفعل التي تلقتها تمزيت جميعها بالإيجابية.

وقالت كارول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية بالتعاون مع فنان كبير مثل هاني شاكر، مشيرة إلى أن الفكرة جديدة ومختلفة، وأنها ناتج رؤية فنية جيدة من المخرجة بتول عرفة، التي استطاعت أن تنفذ الفكرة بنجاح كبير.

أما عن كواليس «شكرا»، أكدت كارول أنها انتهت من تصويرها بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك في الأشهر الأخيرة من عام 2020، وكانت في مرحلة المونتاج والمكساج قبل خروجها من النور.

وعن تجربتها الأخيرة تمثيليا «بالصدفة»، والتي حصلت على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان الإسكندرية بدورته الأخيرة، أوضحت كارول أنها سعيدة بهذه التجربة خاصة أنها لقت صدى كبير واستطاعت أن تفوز من خلالها بجائزة كبيرة تعتز بها من مهرجان كبير وعريق بحجم الإسكندرية السينمائي.

وأحيت سماحة، الأسبوع الماضي، حفل عيد الحب الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث غنت عدد كبير من أغانيها، وسط تفاعل كبير من جمهور الأوبرا الذى تواجد وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية من إرتداء كمامات وتعقيد اليد.

ويعد كليب «بقالي كتير» للفنان هاني شاكر من كلمات: إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وكليب «شكرًا» للفنانة كارول سماحة، من كلمات: أحمد المرزوق، والكلبين فكرة وإخراج بتول عرفة.

وحققت المخرجة بتول عرفة، نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها «bon voyage» للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكليب «جاني في ملعبي»، للمطرب محمد نور، والذى كانة بمثابة اكتشاف جديد لنجم فرقة واما.