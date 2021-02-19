الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.. والطقس مائل للبرودة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر شاشات القناة الأولى، الفضائية المصرية، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، حالة طقس اليوم الأربعاء، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ومعتدل على شمال الصعيد ودافئ على الجنوب.

شديد البرودة ليلًا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أنَّ يكون الطقس ليلًا شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

وأشار خبراء الأرصاد الجوية، إلى أنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق مثل دمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 19 فبراير 2021

القاهرة العظمى 18 والصغرى 9.

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 11.

سيوة العظمى 16 والصغرى 5.

بورسعيد العظمى 18 والصغرى 9.

دمياط العظمى 17 والصغرى 10.

الإسماعيلية العظمى 18 والصغرى 9.

السويس العظمى 18 والصغرى 10.

العريش العظمى 17 والصغرى 8.

طابا العظمى 18 والصغرى 11.

سانت كاترين العظمى 8 والصغرى -2.

شرم الشيخ العظمى 21 والصغرى 14.

الغردقة العظمى 21 والصغرى 13.

الفيوم العظمى 18 والصغرى 8.

بني سويف العظمى 19 والصغرى 7.

المنيا العظمى 19 والصغرى 7.

أسيوط العظمى 19 والصغرى 7.

سوهاج العظمى 20 والصغرى 8.

قنا العظمى 20 والصغرى 8.

الأقصر العظمى 21 والصغرى 9.

أسوان العظمى 21 والصغرى 10.

الوادي الجديد العظمى 20 والصغرى 10.

شلاتين العظمى 21 والصغرى 15.

حلايب العظمى 21 والصغرى 16.