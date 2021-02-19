مستثمرون: نسعى لإنهاء هيمنة الشركات التركية على السياحة الوافدة من روسيا

قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق باللجنة الوزارية لمتابعة استئناف السياحة الروسية، إنه لابد من تعاون القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص مع وزارة الطيران المدني لمنع احتكار شركات السياحة التركية للحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر، وتابع «الشركات التركية تتحكم في أكثر من 95% من الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا».

الاقتصاد التركي الأكثر استفادة من زيارة الروس لمصر

وأضاف لـ«الوطن» أن الاقتصاد القومي المصري لم يستفد شيئا من استقبال مصر لنحو 3 ملايين سائح روسي سنويا خلال السنوات التي سبقت عام 2015، حيث كانت تعود كل المكاسب للشركات التركية المنظمة للرحلات وبالتالي تصب في الاقتصاد التركي، مطالبا وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني بالعمل على قيام شركات الطيران المصرية بتسيير رحلات لنقل السياح الروس من كل المدن الروسية إلى مصر سواء رحلات منتظمة أو مباشرة؛ وذلك حتى نتخلص من الاحتكار التركي للسياحة الروسية، إضافة إلى ضروة عقد اتفاق بين شركات السياحة الروسية ونظيراتها المصرية على أن يكون التعامل في تنظيم الرحلات بين الطرفين مباشرة دون وسيط.

الموافقة الروسية الرسمية على عودة الرحلات ستكون الشهر المقبل

ومن جهته قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر إن وكلاء السياح الروس متفائلون للغاية من قرب عودة الرحلات السياحية إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة ستحمل الموافقة الرسمية على عودة السياحة الروسية إلى المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك وفقا لمسؤولي السياحة الروسية.

وأضاف لـ«الوطن» أنه يتوقع أن تكون عودة السياحة من روسيا لمصر بشكل تدريجي بداية من شهر إبريل المقبل، لافتا إلى أن المنتجعات والقرى السياحية والفنادق بالغردقة وشرم الشيخ جاهزة لاستقبال السياح الروس، موضحا أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا هامة جدا خلال الفترة الحالية نظرا للتراجع الشديد في أعداد السياح الوافدين لمصر في ظل الرغبة الكبيرة للسياح الروس لزيارة المدن السياحية المصرية.

يشار إلى أن شركات السياحة التركية تتحكم بشكل كبير في الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر.